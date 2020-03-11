Найроби, , 09:50 — REGNUM Правительство Кении запретило своим спортсменам покидать страну для участия в международных соревнованиях в течение следующего месяца в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

«Из-за глобальной вспышки вируса Covid-19 правительство приняло меры по урегулированию ситуации, чтобы защитить общественность и страну в целом», — говорится в заявлении министерства спорта восточноафриканской страны.

«Министерство хотело бы сообщить вам, что больше не будет поездок на международные мероприятия до дальнейшего уведомления, особенно в течение следующего месяца», — добавляется в заявлении.

По словам репортеров, одним из главных событий, которые они могут пропустить, если запрет будет продлен, является Лондонский марафон, который состоится 26 апреля.