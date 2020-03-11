Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM Полиция в Казахстане задержала пять человек после массовых беспорядков в Кордайском районе Джамбульской области. Об этом 11 марта заявил журналистам заместитель Генерального прокурора республики Булат Дембаев.

По его словам, два человек задержаны по подозрению в хулиганстве. Кроме того, аресты также связаны с неповиновением сотрудникам полиции. Дембаев добавил, что по фактам поджогов и убийств задержаний не было — проводится расследование.

«По остальным, по факту поджога, убийства, проводится расследование. Задержаний еще не производили. Потому что там материалов много», — сказал заместитель Генпрокурора. Подозреваемые также не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля глава следственного департамент МВД Казахстана Санжар Адилов заявил, что после беспорядков в Кордайском районе республики возбуждено 120 уголовных дел.

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