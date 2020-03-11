Чебоксары, , 09:30 — REGNUM В Чувашии на рассмотрение Госсовета внесён проект обращения к врио главы региона Олегу Николаеву с просьбой разработать государственную программу «по сохранению, изучению и развитию чувашского языка». Парламентарии обеспокоены «языковым нигилизмом» и «распространенностью негативных стереотипов в отношении изучения родных языков», а также ссылаются на Татарию и Башкирию, где уже действуют подобные законы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В проекте отмечают, что вопросы развития языков «сохранили свою приоритетность в качестве одного из основных направлений государственной национальной политики». И хотя в Чувашии ведётся «системная, целенаправленная работа в сфере применения государственных языков и языков народов», этих мер недостаточно.

«Несмотря на предпринимаемые усилия в деле сохранения и развития чувашского языка, сохраняют актуальность вопросы, связанные с языковым нигилизмом, недостаточностью образовательных и культурно-просветительских мер, распространенностью негативных стереотипов в отношении изучения родных языков. Согласно классификации ЮНЕСКО, чувашский язык относится к языкам, находящимся под угрозой исчезновения», — отмечается в проекте обращения.

Авторы также ссылаются на то, что в ряде национальных республик — в частности, в Татарии и Башкирии, приняты государственные программы «по сохранению и развитию государственных языков». И просят «в целях повышения культуры владения чувашским языком, расширения сферы его использования, создания позитивного отношения к чувашскому языку» разработать государственную программу Чувашии «по сохранению, изучению и развитию чувашского языка, обеспеченную достаточными финансовыми средствами».

Отметим, что накануне состоялась встреча врио главы Чувашии Олега Николаева с экс-президентом республики, первым вице-спикером Совета Федерации Николаем Федоровым, где в том числе были обсуждены вопросы «языкового многообразия» и сохранения родных языков.