Кампала, , 09:34 — REGNUM Полиция в Уганде арестовала отца и дочь за то, что они якобы продавали людям поддельную вакцину от коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на источники.

По информации сотрудников полиции, в пятницу, 6 марта, они начали получать информацию о том, что людям в округе Маюге, в 120 км к востоку от столицы страны, Кампалы, якобы делали прививку от коронавируса.

Образцы жидкости, которую они якобы продавали своим «пациентам», были доставлены в государственную судебно-медицинскую лабораторию в Кампале для тестирования.

Неизвестно, сколько людей могло получить вакцину из этой смеси.

Как отмечают репортеры, в настоящее время ни в одной стране мира нет вакцины от этой болезни, жертвами которой стали более 3800 человек по всему миру.

В настоящее время в странах Африки к югу от Сахары зарегистрировано 18 подтвержденных случаев коронавируса, однако в Уганде нет ни одного заражения. Несмотря на это вирус вызывает растущую обеспокоенность жителей страны, сообщают журналисты.