Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Sony опубликовала в Twitter анонс о выходе демоверсии предстоящей игры «Железный человек» (Iron Man VR), основанной на технологии виртуальной реальности. Соответствующий пост был размещён 11 марта на официальной странице сервиса PlayStation Network.

https://twitter.com/psnrelease/status/1237568120983711744

«Демоверсия с идентификатором CUSA18232 была добавлена (в каталог — ИА REGNUM) PS4 для японского PSN!» — написала администрация аккаунта.

Издание Comicbook отметило, что этот пост опубликован ботом, который сообщает о загрузке информации о различных играх в базы данных PlayStation Network в разных регионах мира. Точная дата выхода демоверсии неизвестна, однако автор статьи пишет, что она явно выйдет раньше официального релиза.

Дата выхода Iron Man VR запланирована на 15 мая 2020 года. Ожидается, что игра будет представлять собой VR-шутер, который предоставит геймерам возможность «надеть» костюм Железного человека из фильмов Marvel в виртуальной реальности и взаимодействовать с его интерфейсом. Разработкой занимается студия Camouflaj.

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