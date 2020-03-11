Сеул, , 09:28 — REGNUM В войсках Южной Кореи продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, вирус был обнаружен у представителя сухопутных войск. Отмечается, что солдат заразился вирусом после контакта с родственниками.

По состоянию на 10:00 по местному времени 11 марта вирус был выявлен у тридцати восьми военнослужащих. Из них двадцать один военнослужащий — представители сухопутных войск, тринадцать человек — представители военно-воздушных сил, один человек — представитель военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы и один человек — представитель министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 242 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 7 755 человек.

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