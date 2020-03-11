Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM В Екатеринбурге так и не запланировали работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом заявил журналистам вице-мэр Алексей Бубнов.

Как передаёт ЕАН, чиновник сообщил, что концепция реконструкции парка пока ещё находится в разработке, и никаких документов в мэрии не получали.

«Пока от них никаких масштабных проектов благоустройства к нам не поступало», — сказал Бубнов.

Концепцию утвердили ещё весной 2019 года до назначения нового директора ЦПКиО Екатерины Кейльман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство парка обвинили в организации «вип-зон». Позже директор назвала данные обвинения «домыслами».

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