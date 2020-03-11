Грозный, , 09:26 — REGNUM Самая знаменитая в ХХ веке рок-группа из Великобритании The Beatles («Битлз») бывала в Чечне. Об этом сообщил министр по туризму республики Муслим Байтазиев, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию ливерпульской четверки на фоне одного из домов в Грозном. По его словам, фото было сделано летом 1965 года.

«The Beatles на фоне Барского дома. Июль или июнь 1965», — подписал фото Байтазиев, указав, что дом этот называется «Барским» и рассказав о нем в предыдущем своем посте в соцсети.

https://www.instagram.com/p/B9gj0nYhVAt/

Из рассказа министра следует, что «Барский дом» был «построен в 1923 году англичанами, которые занимались разведкой и добычей нефти в Грозном». В нем поначалу размещались квартиры английских специалистов и офисы. В годы Великой Отечественной войны в нем жили семьи партийной элиты, которые получали положенные им пайки прямо во дворе дома, а не в очереди в магазинах, как простые граждане, за что дом и был прозван «барским».

Как и когда побывала в Грозном знаменитая группа Beatles и почему об этом факте умалчивает история, министр по туризму не пояснил. Между тем вопрос о том, бывала ли в СССР ливерпульская четверка, задает не одно поколение меломанов. Историки и биографы «Битлз» дают на него однозначный отрицательный ответ. Однако это не мешает многим почитателям таланта знаменитой группы на просторах бывшего СССР мечтать!