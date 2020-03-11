Самара, , 09:25 — REGNUM Двоих пострадавших при обрушении стены дома на улице Арцыбушевской в Самаре выписали из больницы. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ МЧС РФ по Самарской области Владислав Садовский на оперативном совещании в областном правительстве.

По его словам, состояние здоровья двух пострадавших не вызывает опасений. В настоящее время они выписаны из больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 3 марта в жилом двухэтажном многоквартирном доме на улице Арцыбушевской в Самаре произошло обрушение стены. Причиной обрушения стены стала старость конструкций здания. Дом был построен еще в 1917 году, а в 2011 году его признали аварийным.

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