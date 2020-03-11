Рим, , 09:41 — REGNUM В связи с введённым в Италии с 10 марта карантином, посольство России в Риме дало рекомендации гражданам РФ, которые находятся в стране. Об этом 11 марта сообщается на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

Рекомендации касаются возможности передвижения граждан России на территории Италии.

«Основаниями для поездки либо перелёта могут быть: подтверждённая служебная необходимость, особая необходимость (в т.ч. поездка за продуктами), состояние здоровья, возвращение к месту проживания (в т.ч. в Россию)», — говорится в сообщении российского посольства.

Кроме того, в дипмиссии сообщили, что при перемещении в Италии, в том числе при вылете за границу, необходимо заполнить специальную форму (ссылка на неё находится на странице посольства в Facebook). В случае проверки полиции, граждане должны предъявить заполненную форму.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса авиакомпания Air France приостанавливает полеты в Италию с 14 марта по 3 апреля 2020 года.

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