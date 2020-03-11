Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновской области начался региональный фестиваль «Архивный хронограф», в рамках которого подводят итоги и обсуждают планы, проблемы, пути решения. Особое внимание уделяется обновлению материально-технической базы: за два года на эти цели предусмотрено 10 млн рублей, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» ульяновский губернатор Сергей Морозов.

10 марта в Ульяновской области стартовал второй региональный фестиваль «Архивный хронограф». Ключевым событием станет ночь архивов, которая пройдёт 13 марта: жители смогут не только посетить хранилища, но и оцифровать, разместить семейные документы о героях войны на всероссийском портале «Дорога Памяти».

«Сохранение и продвижение историко-документального наследия нашего региона невозможно без цифровизации. Благодаря нацпроекту «Культура», в этом году будет направлено 3 млн рублей на закупку оборудования. Обновление позволит архивам региона оцифровать в этом году 30 тыс. листов документов периода Великой Отечественной войны», — сообщил губернатор Сергей Морозов, отметив, что в целом за два года «на укрепление их материально-технической базы», в том числе внедрение современных технологий будет выделено более 10 млн рублей.

По данным властей, в 2019 года в состав документов архивного фонда Ульяновской области включено более 31 тыс. единиц хранения, число пользователей архивной информацией выросло на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, архивы Ульяновской области присоединились к проекту «Дорога памяти», в рамках которого можно оцифровать документы из семейного архива периода Великой Отечественной войны. В регионе открыты четыре пункта оцифровки материалов. Электронные документы разместят в мультимедийной галерее.

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