Пермь, , 09:12 — REGNUM В Пермском крае начало паводка прогнозируют с 3 по 8 марта. Ожидается, что пик весеннего половодья придется на майские праздники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Стоит отметить, на встрече с новым министром территриальной безопасности региона Виктором Батмазовым врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что стоят непростые задачи по предотвращению паводковой ситуации: прошедшая зима была снежной, а лето — дождливым. «Поэтому необходимо обеспечить все меры для безопасности жителей. Лучше лишний раз перестраховаться, проинформировать людей», — сказал Махонин.

На период паводка в пермском крае предусмотрено развертывание 518 пунктов временного размещения населения, которые рассчитаны на 140 тыс. человек.

Для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение работ по ликвидации их последствий создана группировка сил и средств. В нее входит почти 4,8 тысяч человек и около полутора тысяч единиц спецтехники.

Добавим, наиболее подверженными подтоплению названы десять районов и пять городов. Напомним, в 2020 году на проведение противопаводковых мероприятий в пермском крае выделяют более 729 млн рублей.

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