Омск, , 09:11 — REGNUM Министерство обороны РФ выделило Омской области комплекты специальной «обуви» для танков. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, впервые на военном параде в Омске задействуют современную тяжёлую бронетехнику.

Всего в Омске на мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет задействовано 66 единиц техники воинских частей Омского гарнизона. Часть техники используют для демонстрации на стационарных площадках. Почти 50 единиц техники пройдут 9 Мая по главной городской площади в центре Омска.

Как уточнили в облправительстве, колонну возглавит самый известный в мире танк — Т-34. Впервые будут задействованы танки Т-72 и Т-80.

Также в омском параде-2020 планируют задействовать авиационную группу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирск из Свердловской области прибыли ракетные комплексы «Искандер». Они будут участвовать в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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