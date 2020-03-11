Амстердам, , 09:10 — REGNUM 10 марта число заражённых вирусом COVID-19 в Нидерландах продолжало расти. Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде сообщил о 61 новых случаях заражения. Т.о. общее число больных составляет 382 человек.

Первый случай заражения в Нидерландах был установлен 27 февраля. С тех пор количество пациентов продолжает расти. 9 марта стало известно о четвёртом смертном случае, связанном с вирусом COVID-19.

Из общего числа 382 пациентов 161 человек заразился за границей. В 156 случаях источник заражения пока неизвестен. Около половины этих пациентов проживает в провинции Северный Брабант. Там же проживает наибольшее число больных вообще, именно 157 человек.

В провинции принято ряд мер по предотвращению распространению вируса.

Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде рекомендует жителям провинции в случае насморка, кашля или температуры не выходить из дома. Кроме того, жителей Северного Брабанта настоятельно просят по возможности работать из дома.