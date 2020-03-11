Сучжоу, Китай, , 09:08 — REGNUM Таможня города Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла более 50 граммов марихуаны у одно из подозреваемых, который покупал наркотики за биткоины, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Таможенная полиция Сучжоу выявила аномалию, когда проверяла посылку, которая пришла в страну из-за рубежа под наименованием «бисквиты». Она источала очень специфичный запах при открытии. Полиция подтвердила, что внутри находилась марихуана. Позднее был пойман и подозреваемый по фамилии Сюй при получении своей посылки.

По словам Сюя, он использовал биткоины для покупки марихуаны у заморских дельцов, которые маскировали их под приправы к лапше быстрого приготовления, печенье и другие продукты питания. Расследование продолжается.