Шадринск, Курганская область, , 09:08 — REGNUM В Зауралье в Шадринской больнице скорой медицинской помощи провели ремонт под контролем судебных приставов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

По решению суда здание женской консультации больницы оборудовано пандусами для маломобильных групп населения. Патологоанатомическое отделение обрело помещение для хранения влажных аутопсийных и биопсийных материалов. Были отремонтированы стены, потолки, пол. Их избавили от щелей, трещин, деформаций и грибка.

В настоящее время исполнительное производство окончено.