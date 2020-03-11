Чита, , 09:06 — REGNUM В преддверии празднования 75-летия Великой Победы региональная телевизионная компании (РТК) «Забайкалье» создала серию видеороликов «Правнуки Победы». Первый из них уже показан в эфире, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Проект «Правнуки Победы» в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Как пояснила директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова, этот проект, реализуемый совместно с музеем Дома офицеров Забайкальского края, включает в себя семь роликов с детьми, читающими стихотворения.

«Это герои видео — победители городских и региональных конкурсов чтецов», — отметила Елена Назарова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны, 1362 вдовы, а также 13 жителей блокадного Ленинграда.

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