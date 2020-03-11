Ростов-на-Дону, , 08:59 — REGNUM В Ростовской области на наличие коронавирусной инфекции обследовали 567 человек. Заболевших нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время на Дону не зарегистрировано больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом, уточнили в ведомстве. Под медицинским наблюдением остаются 198 человек, прибывших из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. Специалисты обеспечены тест-системами в достаточном количестве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 6 марта из-за угрозы распространения коронавируса была приостановлена работы поликлиники центральной городской больницы Азова. К специалистам обратился мужчина с симптомами ОРВИ, однако он уточнил, что в начале февраля 2020 года контактировал с гражданином Китая. Наличие инфекции у пациента не подтвердилось.

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