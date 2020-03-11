Тбилиси, , 09:11 — REGNUM В Грузии один пациентов, у которого был обнаружен коронавирус COVID-19, предполагает, что инфекция к нему передалась через деньги. Об этом 10 марта рассказал журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам руководителя больницы, один из заболевших выполнял работу для вернувшегося из Италии жителя Грузии, ставшего пятым выявленным инфицированным коронавирусом.

Пациент предполагает, что инфекция передалась с деньгами, которые были выплачены за эту работу, отметил Церцвадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, на вечер 10 марта в Грузии было выявлено 23 заболевших новой болезнью. Большинство из них посещали перед этим Италию.

Читайте ранее в этом сюжете: Эвакуированные из Италии граждане Грузии прибыли в Тбилиси