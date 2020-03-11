Грозный, , 08:57 — REGNUM В аэропорту Чечни приземлился самолет, на котором из Сирии вернулись в Россию шестеро человек, спасенных из лагеря «Аль-Холь». В числе возвращенных две женщины и четверо детей, пишет ИА «Чечня Сегодня».

С одной из женщин — Миланой Я. были вывезены с территории Сирии ее дети в возрасте от трех до 11 лет. По словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, чтобы вернуть этих людей домой понадобилось несколько лет. Просьба оказать помощь в их спасении поступила от родственников.

Это удалось сделать благодаря работе специальной группы при главе Чечни, которая занимается вопросами возвращения граждан России на родину. Напомним, с лета 2017 года удалось вывезти из Ирака и Сирии свыше 200 граждан России.

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