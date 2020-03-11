Москва, , 09:10 — REGNUM В связи с аномально тёплой зимой в Москве ожидается прирост количества птенцов. Об этом 11 марта сообщило агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

Он отметил, что виды, зимующие в столице, могут загнездиться раньше из-за тёплой температуры и доступности еды. Также птицы могут вывести не одно, а два или три потомства за сезон.

Напомним, зима 2019−2020 года оказалась аномально тёплой, из-за чего раньше обычного проснулись подснежники, медведи вышли из спячки и начался сезон клещевой активности.

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