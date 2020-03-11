Ташкент, , 08:54 — REGNUM Власти Узбекистана пока не рассматривали вопрос об отмене праздничных мероприятий на Навруз из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алишер Шадманов на пресс-конференции.

Он отметил, что некоторые страны отменяют массовые мероприятия, запланированные на весенние праздники. Пока в стране ограничиваются только международные мероприятия.

«А по внутренним мероприятиям, в том числе связанным с праздником Навруз, вопрос еще не рассматривался», — сказал Шадманов.

Отметим, в начале марта власти Таджикистана отменили концерты, спортивные мероприятия и традиционные народные гуляния в честь Навруза из-за распространения коронавируса.