Чита, , 08:52 — REGNUM Председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM поправки, вносимые в Конституцию РФ, и рассказала, что лично она считает самым важным в грядущих изменениях:

«Общественная палата Забайкальского края несколько лет назад применила такую форму общественного диалога, как гражданское послание. И наше первое гражданское послание, обращённое к высшему должностному лицу, было посвящено 20-летию Конституции. И с той поры на протяжении достаточно длительного периода времени обращение к Конституции, которая является основой всего, в Общественной палате региона было детальным и глубоким.

И нам особенно приятно, что некоторые позиции, озвученные нами в гражданском послании 2013 года (мы их осторожно сформулировали в расчёте на то, чтобы хотя бы на уровне региона они должны быть реализованы), сегодня стали даже не федеральными законами, а как раз теми поправками в Конституцию, предложенными на общероссийское голосование. Это, в частности, очень важный сюжет, связанный с МРОТ.

Есть для нас ещё очень важный момент. После январского обсуждения проекта поправок в Конституцию Общественная палата Забайкальского края фактически, после большого обсуждения, проголосовала только за одну поправку и её направила в Москву. И она оказалась принята. Это поправка касается ограничения, предполагаемого для избрания президента РФ, в части гражданства иностранного государства. Мы тогда предложили распространить это ещё и на высшие должностные лица. И эта поправка оказалась среди тех, которые сегодня выносятся на голосование. Для нас это тоже очень важно.

А сегодня, конечно, главная тема — это получившая название поправка «обнуления» президентского срока. Здесь я как раз хочу высказать своё мнение, потому, что мы не обсуждали это палатой. Конечно, власть должна быть сильной, способной защищать государство. И конечно, выбор должен быть, и его должны делать мы с вами — жители большой, великой страны. У нас есть ожидания, что действующая власть будет бороться с бедностью.

Если сегодня есть угрозы и риски, когда упала цена на нефть, возникли серьёзные экономические последствия, тогда, может быть, пойдут на принятие решения о снижении цены на бензин? Это такие ожидания, которые в том числе могут повлиять на наш с вами выбор, на наше понимание того, кто должен быть у руля. А хочется, чтобы власть была сильной, чтобы она могла сохранять нашу государственность. Выбор за нами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 марта, президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Госдумы, когда там обсуждались во втором чтении поправки в Конституцию. Он не счёл нужным проводить досрочные выборы депутатов Госдумы, а вот что касается снятия ограничений по президентским срокам, глава государства отметил, что такое решение должен оценить Конституционный суд.

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