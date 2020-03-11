Анкара, , 08:49 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый в стране случай заболевания коронавирусом, об этом 11 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«Обследование мужчины дало положительный результат на коронавирус», — подчеркнул Кода, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Анкаре.

Министр отметил, что заболевший прибыл из Евросоюза, в настоящее время он находится в карантине. Все, кто находился с ним в контакте находятся под наблюдением.

Напомним, в настоящее время число погибших от коронавируса в мире составляет 4 тыс. 260 человек. Число заболевших приближается к отметке 120 тыс.