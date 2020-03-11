Тбилиси, , 08:51 — REGNUM Два самолета с гражданами Грузии, эвакуированными из Италии в связи с распространением там коронавируса COVID-19, прилетели в Тбилисский аэропорт вечером 10 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, на борту было 156 человек. Они прошли проверку на коронавирус, но в Грузии будут находится на карантине в течение 14 суток. Отмечается, что у всех состояние удовлетворительное, подозрительных симптомов не выявлено. Эвакуированных в полете сопровождали медики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии 6 марта отменили авиасообщение с Италией из-за того, что там возникла высокая опасность заражения коронавирусом. Тех грузинских граждан, которые из-за этого потеряли свои билеты на возвращение домой, решили эвакуировать спецрейсами.

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