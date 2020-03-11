Махачкала, , 08:59 — REGNUM Увеличение числа иностранных граждан, въехавших через пункты пропуска через госграницу РФ, отмечается в Дагестане по итогам 2019 года. При этом в регионе зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных мигрантами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 10 марта совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что в 2019 году через пункты пропуска на границе прошло более 617 тыс. иностранных граждан, что почти на 200 тыс. больше показателя 2018 года года. Мигранты на территории республики в 2019 году совершили 236 преступлений, что на 40 меньше, чем в предыдущем году.

Решений о выдворении иностранцев за нарушение миграционного законодательства в Дагестане в 2018 и 2019 годах было принято примерно одинаковое количество — немногим более трех тысяч. Владимиров назвал эти показатели хорошими с учетом увеличения числа мигрантов.

«Рост приличный, и мы этому рады, но и ответственность существенно повышается. Важно создавать условия для социальной, культурной адаптации и интеграции законопослушных мигрантов, защите их прав и свобод», — сказал руководитель региона.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов со своей стороны отметил, что мигранты доставляют правоохранительной системе и жителям республики минимум проблем.