Уфа, 11 марта 2020, 08:44 — REGNUM Фестиваль «Крымская весна» отменили в Башкирии. Об этом 11 марта сообщили организаторы мероприятия.
По словам организаторов праздника, фестиваль, который должен был состояться в Уфе 15 марта в честь шестой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, отменён.
Отмечается, что такое решение было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в России и мире.
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