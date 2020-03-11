Уфа, , 08:44 — REGNUM Фестиваль «Крымская весна» отменили в Башкирии. Об этом 11 марта сообщили организаторы мероприятия.

По словам организаторов праздника, фестиваль, который должен был состояться в Уфе 15 марта в честь шестой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, отменён.

Отмечается, что такое решение было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в России и мире.

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