Париж, , 08:07 — REGNUM Столкнувшись с масштабами эпидемии коронавируса авиакомпания Air France решила приостановить полеты в Италию с 14 марта по 3 апреля 2020 года, передает BFM TV.

Компания «адаптирует свою программу полетов в соответствии со спросом». Распространение коронавируса в Италии привело к снижению количества заказов в этой стране.

Известно, что воздушный транспорт является одним из секторов, наиболее затронутых эпидемией, из-за ограничений на поездки, введенных во всем мире, особенно в Азии, а также из-за осторожности самих отдыхающих, которые откладывают и отменяют свои туристические и деловые поездки

Как сообщало ИА REGNUM, до 1784 человек возросло количество заболевших коронавирусом во Франции.

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