Маунтин-Вью, США, , 08:07 — REGNUM Финансовая поддержка для приобретения оборудования, выявляющего заражение коронавирусом, будет оказана властям Калифорнии главой компании Facebook бизнесменом Марком Цукербергом. Об этом 10 марта он сообщил на своей странице Facebook.

По словам Цукерберга, компания Chan Zuckerberg Initiative, принадлежащая ему и его супруге, создали программные продукты и база данных о коронавирусе, которые уже помогли медикам в ряде стран.

Бизнесмен отметил, что в Калифорнии Chan Zuckerberg Initiative работает по проблеме распространения инфекции с Университетом штата Калифорния и Станфордским университетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля из-за паники с распространением COVID-19 в мире Марк Цукерберг потерял не менее $3,48 млрд.

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