Эрбиль, Ирак, , 08:04 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с чиновниками региона по вопросу угрозы распространения коронавируса, об этом 10 марта сообщает Kurdistan.ru.

Глава курдского правительства подчеркнул, что распространение новой инфекции отрицательно сказалось на международной экономике, в частности на ценах на энергоносители, что, в свою очередь, затронуло и Иракский Курдистан.

«Очевидно, что для реализации нашей повестки дня требуется стабильная политическая, экономическая ситуация в Ираке и в курдской автономии», — подчеркнул в комментарии изданию курдский лидер.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в декабре в китайском Ухане, с тех пор инфекция распространилась на десятки стран. По последним данным, свыше 110 тыс. человек в мире заразились инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия выделит $2,4 млрд на борьбу с коронавирусом