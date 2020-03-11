Москва, , 07:54 — REGNUM В Москве 11 марта температура воздуха прогреется до 9 градусов. Об этом сообщает центр «Фобос».

"В тёплом секторе атлантического циклона небо столичного региона продолжит хмуриться, снова прольются дожди, а температура воздуха на шесть-семь градусов превысит климатическую норму марта, на месяц опережая календарь», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода с дождём. Температура воздуха в столице достигнет 9 градусов, в Подмосковье — 10 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.