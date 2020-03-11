Канберра, , 07:49 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 112 человек, сообщает пресс-служба австралийского департамента здравоохранения.

Сообщается, что за прошедшие сутки было выявлено еще 12 случаев заболевания COVID-19. Число умерших от инфекции в стране осталось на прежнем уровне — три человека. Отмечается, что более половины зараженных приходится на штат Новый Южный Уэльс. Там болеют COVID-19 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Австралии вступил временный запрет на въезд в страну из Италии из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Австралийцев и постоянных жителей страны этот запрет не затронет.

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