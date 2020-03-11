Москва, , 07:48 — REGNUM Утром 11 марта в трёх московских аэропортах задержали и отменили 22 авиарейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 7:35, в «Домодедово» шесть рейсов задержано, десять отменено. Не вылетят самолёты в Ходжент (Таджикистан), Кокшетау и Караганду (оба — Казахстан), Цюрих (Швейцария), Франкфурт (Германия), Париж (Франция). Отменено прибытие рейсов из Китая, а также Амстердама (Нидерланды), Кокшетау и Куляба (Таджикистан).

Во «Внуково» отменено прибытие рейса из Санкт-Петербурга, ещё один самолёт выбился из расписания.

В «Шереметьево» задерживаются три рейса, отменено прибытие лайнера из северной столицы.