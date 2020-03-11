Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Один из крупнейших турниров по «королевской битве» PUBG Mobile для мобильных устройств решено провести в онлайн-формате из-за вспышки коронавируса. Об этом 11 марта сообщил портал Engadget.

Соответсвующее решение было принято компаниями Tencent и PUBG Corporation. Отмечается, что поклонники не смогут лично посетить PUBG Mobile Pro League, однако им будет предоставлена возможность смотреть матчи в онлайн-режиме.

Ранее Blizzard отменила все матчи по игре Overwatch, желая снизить риск распространения коронавируса. Компания приняла соответствующее решение по поводу матчей, которые должны были пройти в Южной Корее и Китае.

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