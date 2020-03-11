Лондон, , 07:29 — REGNUM Выход очередного обновления кооперативной многопользовательской игры Sea of Thieves был отложен из-за ошибки, обнаруженной на финальном этапе. Об этом 11 марта сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1237478590176022528

Разработчики сообщили, что ошибку нашли геймеры, участвовавшие в предварительном тестировании. Таким образом, новое обновление Sea of Thieves не выйдет 11 марта 2020 года, как было запланировано изначально. Отмечается, что новую дату его релиза создатели игры собщат «в течение 24 часов». На функционирование игры в текущем виде это никак не повлияет.

Разработкой игры Sea of Thieves на пиратскую тематику занимается студия Rare (GoldenEye 007, Donkey Kong Country, Perfect Dark). Релиз игры состоялся 16 декабря 2016 года.

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