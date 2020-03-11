Ульяновск, , 07:29 — REGNUM В Ульяновской области начинается цикл весенних сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарка состоится 14 марта в Ульяновске и приурочена к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Первая весенняя ярмарка пройдёт 14 марта в Железнодорожном районе Ульяновска на проспекте Гая. Она будет приурочена к шестилетию воссоединения Крыма с Россией, что будет отражено в оформлении ярмарочной торговли и культурной программе. Кроме того, в рамках продовольственного форума будут рассмотрены вопросы производства молока и молочной продукции.

Как и ранее, на ярмарках будут организованы информационные, выставочные, благотворительные и консультативные площадки. Помощь по доставке продукции окажут волонтёры, будет работать социальное такси. Все желающие на благотворительной полевой кухне смогут попробовать кашу.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов высказал мнение, что нужно расширить географию проведения ярмарок, создать дополнительные площадки в муниципалитетах и проводить ярмарки «по заявкам» на крупных предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Ульяновской области два раза в год — весной и осенью. В 2019 году в регионе провели 24 областные ярмарки.