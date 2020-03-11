Пекин, , 07:22 — REGNUM В Китае помимо эпицентра эпидемии коронавируса провинции Хубэй выявлено 11 новых случаев заражения инфекцией, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

При этом, для сравнения, 3 февраля было выявлено 890 новых случаев заражения. Среди всех новых случаев 10 приходятся на Пекин, Шанхай провинции Шаньдун и Ганьсу и являются «импортными», то есть привнесенными из Италии и США. Всего же в Китае насчитывается 79 «импортных» случаев на текущий момент.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что по всей стране за прошедшие сутки было выявлено 24 новых случая заражения COVID-19, включая 13 в столице провинции Хубэй городе Ухане.