Каир, , 07:21 — REGNUM 48 пассажиров круизного теплохода, находящегося в египетском городе Луксор, сошли на берег после проверки на заражение коронавирусом, 10 марта сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на миздрав Египта.

В настоящее время судно находится на карантине. На его борту в настоящее время около 45 заболевших коронавирусом людей.

Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 на борту египетского теплохода в Луксоре был обнаружен 6 марта. По данным российской дипмсиии, граждан РФ на борту нет.

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