Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Поклонник Destiny 2 создал для своей дочери игровой ПК, в основу дизайна которого легла экзотическая ракетница из игры The Wardcliff Coil. Об этом 11 марта сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1237503519730491392

«Я играю с моей дочерью. Ей 10 лет, и она играет в Destiny со мной с 6 лет», — рассказал журналистам пользователь форума Reddit, известный под ником Thresh_Keller, отметив, что они с дочерью играли в ещё первую часть Destiny.

Он добавил, что однажды ему пришла в голову мысль подарить ребёнку игровой ПК, стилизованный под Wardcliff Coil.

«Это была еще одна причина, по которой я приложил столько усилий к этой сборке. Я действительно хотел, чтобы это было что-то, чем она могла бы гордиться и была бы рада пользоваться», — сказал конструктор.

Напомним, 10 марта 2020 года в Destiny 2 стартовал новый сезон Season of the Worthy. ранее ИА REGNUM сообщило, что с новым обновлением в игре увеличится количество источников Pinnacle.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом сезоне Destiny 2 увеличится количество источников Pinnacle