Пекин, , 07:05 — REGNUM Гуманитарную помощь на сумму более 1,6 млн юаней (около $290 тыс.) передал Китай в Иран для борьбы с эпидемией, вызванной коронавирусом. Об этом 11 марта сообщил журналистам генеральный секретарь Фонда развития мира на Ближнем Востоке Чэнь Синьхуэй.

«Несмотря на все сложности, которые мы сами испытываем от вспышки инфекции, нам удалось собрать необходимые товары на общую сумму более 1,6 млн юаней для направления иранскому народу», — сказал он.

По словам Синьхуэя, в Иран передано примерно 1 тыс. защитных комплектов, медицинские маски, другая продукция. Участие в сборе гуманитарной помощи принимали жители Китая.

Ранее Соединенные Штаты призвали иранские власти освободить американцев, отбывающих заключение на территории Ирана, в связи со вспышкой коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: США призвали Иран освободить американцев из-за угрозы коронавируса