Кэри, США, , 06:59 — REGNUM В сервисе по продаже видеоигр Epic Games Store (EGS) появилась новая функция — список желаний (вишлист). Об этом 11 марта собщил журнал PC Gamer.

Пока что магазин запустил её первую (достаточно простую) версию. Отмечается, что в последующих обновлениях EGS добавит в вишлист возможность применения фильтров и сервис почтовой рассылки. Компания Epic также сообщила, что она будет рада услышать от геймеров предложения по совершенствованию этой функции, которые они могут оставить на её страницах в соцсетях Facebook, Twitter или Instagram.

Подобные функции уже присутствуют в клиентах сервисов GOG, Origin, Microsoft Store, а также в магазине Steam, который является основным конкурентом EGS. Вишлист используется подписчиками для того, чтобы кто-нибудь покупал им игры, а также для того, чтобы сервис сообщал о скидках на те или иные позиции.

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