Барнаул, , 06:56 — REGNUM С 11 по 13 марта в Алтайском крае пройдёт масштабная комплексная тренировка реагирования на чрезвычайные ситуации, в рамках которой будет организована проверка систем оповещения. Граждан просят сохранять спокойствие, пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В связи с тем, что во время тренировки будут отрабатывать действия, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья в регионе, 12 марта 2020 года сирены бутит включены с 11:46 до 13:00 местного времени во всех городах и районных центрах края.

«Услышав сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу «Россия 1», проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за обильных снегопадов в Алтайском крае не исключают мощный паводок. В зону возможного подтопления могут попасть 46 муниципальных образований региона, 202 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

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