Набережные Челны, Татария, , 09:34 — REGNUM Набережночелнинский городской суд постановил взыскать с АО «Почта России» в пользу истца стоимость товара в размере 50 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, штраф в размере 26,5 тыс. рублей, расходы на юридические услуги и посылки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

7 марта 2019 года челнинец сдал посылку для отправки в отделение почтовой связи с сотовым телефоном стоимостью 50 тыс. рублей. 11 марта 2019 года посылка прибыла на место назначения, но по истечении срока хранения ее выслали обратно отправителю. Также выяснилось, что бандероль вскрывалась, а телефон заменен на более дешевый аналог. К тому же вес посылки уменьшился почти на 200 грамм. Представитель почты все отрицала, заявив, что реальных доказательств подмены смартфона нет.

Потерпевший обратился в суд и, спустя год, выиграл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приамурье жительница посёлка Серышево обнаружила массу почтовых уведомлений буквально в центре посёлка: найденное было заснято на видео и выложено в социальные сети.

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