Якутск, , 06:58 — REGNUM В Якутии завершился очно-заочный семейный конкурс чтецов «Семью сплотить сумеет мудрость книг», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В конкурсе принимали участие 812 человек — 354 семьи.

Жюри подвело итоги, места распределялись по возрастным категориям: 1 группа — 1−4 класс, 2 группа — 5−8 класс.

«Обладатели первых трёх мест во второй возрастной группе получили приз от Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» — путёвки в Москву на празднование Дня защиты детей», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, отбор на один из самых престижных и крупных международных конкурсов имени бельгийской королевы Елизаветы прошли 12 российских пианистов. Всего будет более 70 музыкантов.