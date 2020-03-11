Лос-Анджелес, США, , 06:43 — REGNUM Норман Ридус в новом видео намекнул на то, что он планирует и дальше работать с Хидео Кодзимой. На это 11 марта обратил внимание журнал PC Gamer.

Актёр сообщил, что сейчас он «ведёт переговоры» с японйским геймдизайнером по поводу неких «других дел». Ридус также отметил, что не был знаком с Кодзимой до проекта Death Stranding и что вместе их свёл режиссёр Гильермо дель Торо.

«Я снялся в видеоигре, потому что Гильермо Дель Торо первоначально позвонил мне и сказал: «Эй, парень по имени Хидео Кодзима позвонит тебе. Просто скажи да», — рассказал Ридус.

После этого актёр спросил у дель Торо о том, кто это. «Не важно, кто он, просто скажи «да», — ответил на это кинематографист.

Норман Ридус признался: после того, как он познакомился с геймдизайнером и увидел то, над чем он работает, то понял, что Кодзима «супер-гений». Актёр отметил, что после этого он подружился с разработчиком и в итоге они вместе выпустили Death Stranding.

Релиз Death Stranding состоялся на PlayStation 8 ноября 2019 года. Норман Ридус исполнил в игре роль курьера Сэма Портера-Бриджеса, который доставляет грузы на территории США, переживших апокалипсис. Релиз игры на ПК запланирован на 2 июня 2020 года.

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