Москва, , 06:58 — REGNUM В среду, 11 марта, в Москве будет облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 12 марта в Москве будет облачно, небольшой дождь, +2… +4 °С.

Ветер южный, юго-западный (ночью юго-западный, западный) 6−12 м/с. Ночью местами порывы до 18 м/с. В связи с сильным ветром жёлтый уровень опасности вводится в Москве и Подмосковье с 23:00 11 марта. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и 0… +5 °С ночью.

В четверг, 12 марта, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С.