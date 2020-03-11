Токио, , 06:38 — REGNUM Один из крупнейших японских авиаперевозчиков All Nippon Airways (ANA) сокращает количество внутренних рейсов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что с 13 по 19 марта будет отменено более 400 рейсов из городов Токио, Осака, Саппоро, Фукуока и другими. За март ANA уже отменила около 1,5 тысяч внутренних авиарейсов. Аналогичные меры предпринял и другой крупный авиаперевозчик — Japan Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта две крупных авиакомпании Японии ANA и Japan Airlines заявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за угрозы COVID-19. Изначально ограничительные меры действовали с 6 по 12 марта, однако позднее были продлены.

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