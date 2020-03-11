Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Компания Microsoft и её партнёры из 35 стран предприняли шаги для разрушения ботнета (сети ботов), которая имеет отношение к крупнейшей в мире киберпреступной сети. Об этом 11 марта сообщил портал Engadget.

Сеть ботов Necurs, о которой идет речь, заразила около 9 млн компьютеров в мире. Отмечается, что это одна из крупнейших сетей, которая способна осуществлять в течение двух месяцев спам-рассылку по 3,8 млн адресам пользователей.

Эксперты Microsoft, проанализировав используемую ей методику, предсказали создание Necurs более шести миллионов доменов в течение последующих 25 месяцев. Они разослали сообщение в сооответствующие организации, чтобы те смогли заблокировать эти домены, предотвращая будущие атаки ботнета.

Компания заявила, что её действия стали результатом восьмилетней работы по борьбе с Necurs, распространявшей вредоносное ПО GameOver Zeus, имеющее отношение к преступлениям, которые, как предполагают власти США, в том числе осуществлялись «российскими киберпреступниками».

Ранее суд США выпустил постановление, которое позволило Microsoft взять под контроль инфраструктуру Necurs в стране.

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