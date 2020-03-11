Челябинск, , 06:00 — REGNUM В Челябинске опубликованы адреса должников за услуги ЖКХ. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На медиаэкране размещены адреса, а также сумма долга. В конце ролика появляется надпись: «Все проблемы решаемы! Не доводите до суда!» и приведён номер телефона.

Ролик активно обсуждают в группе микрорайона Академ Риверсайд, жителям которого он и предназначался. Там же размещена полная версия записи. Граждане интересуются, откуда у управляющей компании деньги на оплату рекламного места, законно ли публиковать адреса, а также жалуются на различные проблемы и на заоблачные, по их словам, счета за услуги ЖКХ.