Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:47 — REGNUM Ветераны и участники Великой Отечественной войны с сопровождающим лицом с 1 марта могут ездить в пригородных поездах АО «Кузбасс-пригород» на территории Кемеровской и Томской областей бесплатно. Об этом сообщает мэрия Новокузнецка.

Уточняется, что правом бесплатного проезда могут воспользоваться все ветераны и участники войны независимо от выбора вида льготы.

При покупке билетов нужно иметь при себе документ, подтверждающий льготный статус. Это может быть: удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны; удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Сопровождающий должен предъявить паспорт и документы для проезда ветерана.